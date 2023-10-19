İsrail yine sivilleri vurdu! Çok sayıda çocuk öldü | Video
İşgalci İsrail dünyanın gözü önünde katliam yapıyor. Tam 13 gündür sivil halka ölüm kusan İsrail bu kez Gazze'deki Han Yunus Hastanesi yakınlarında top oynayan çocukları vurdu. İsrail bombardımanları sonucu 4 hastane devre dışı kaldı.
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