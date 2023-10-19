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Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti:

Filistinli doktor çocukların cenazesi önünde isyan etti: "Bu çocukların suçu ne?" | Video

19.10.2023 | 12:31

Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad, İsrail'in Han Yunus şehrine gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden çocukların cenazeleri önünde yaptığı açıklamada, "Bu çocukların suçu ne? İşgalin (İsrail'in) bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" dedi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusunda bulunan bir eve gece saatlerinde saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Bombalanan eve ambulans ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldü.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİ ÖNÜNDE YARDIM ÇIĞLIĞI
Gazze Avrupa Hastanesi Müdürü Dr. Yusuf El Akkad saldırıda hayatını kaybeden 6 çocuğun cenazelerinin önünde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısını kınadı. Al-Akkad, "Şu çocuklara bakın. Bu çocukları kim öldürüyor? Nedir bu? Bu çocukların suçu ne? Ey dünya, sen bu çocukların yanında neredesin? İşgalin (İsrail'in) bu mazlum halka karşı yaptığı katliamları görmüyor musunuz" ifadelerini kullandı.

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