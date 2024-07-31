Son dakika haberi: Katil devlet İsrail Filistinlilere yönelik soykırım politikasını sürdürürken diğer yandan da bölgeyi savaşa sürüklüklemek için her türlü adımı atıyor. Soykırımcı devletin ortağı konumundaki ABD de tüm bu skandallara açık biçimde destek çıkıyor.
İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin AHaber'de değerlendirmelerde bulundu. Semin, İran'ın Haniye'yi koruyamadığını belirterek Hamas yöneticilerinden Salih El-Aruri'nin de benzer bir şekilde şehit edildiğine dikkat çekti.
2 SUİKAST ARASINDA BENZERLİK!
"Bunlar bir tesadüf mü diye sorgulanıyor?" diyen Ali Semin, "Daha önce Hizbullah Haniye'nin yardımcısı Aruri'yi Beyrut'a davet etti ve İsrail suikastıyla şehit edildi. Şimdi Tahran aynı şekilde Haniye'yi davet etti orada da bir suikast" ifadelerini kullandı.
İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik: "Bunlar tesadüf mü?" | VİDEOHABER
"İRAN'DA CİRİT ATIYORLAR..."
İran'ın güvenlik zaafiyetlerine vurgu yapan Ali Semin, "İran'da artık MOSSAD, CIA, İngiliz ajanları çok rahat şekilde hareket ediyor. Ajanlar birçok ülkede var ama suikast potansiyeline dönüşmesi çok ciddi anlamda risk taşır." dedi.
Semin, İsrail'in bu suikast ile İran'a ve bölge ülkelerine "Haniye'yi istediğimiz şekilde Tahran'ın göbeğinde öldürebiliyorsak Hamaney'i de öldürebiliriz" şeklinde mesaj verdiğini kaydetti.
Semin şunları söyledi:
Şöyle bir gerçek de var: Haniye ve Hamas yetkilileri daha güvenli bir şekilde risk almadan davranabilirlerdi. Gelinen noktaya baktığımızda Hamas tarafında da bir dikkatsizlik var. Ajanların bu bölgede rahat hareket ettiğini görüyoruz, daha dikkatli olunması gerekiyordu. İran'ın güvenli liman olmadığının altını çizmek gerekiyor. Bu suikastın neticesi daha da büyük bir çatışmaya yol açacaktır.