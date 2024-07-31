İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik: "Bunlar tesadüf mü?"

"İRAN'DA CİRİT ATIYORLAR..."

İran'ın güvenlik zaafiyetlerine vurgu yapan Ali Semin, "İran'da artık MOSSAD, CIA, İngiliz ajanları çok rahat şekilde hareket ediyor. Ajanlar birçok ülkede var ama suikast potansiyeline dönüşmesi çok ciddi anlamda risk taşır." dedi.

Semin, İsrail'in bu suikast ile İran'a ve bölge ülkelerine "Haniye'yi istediğimiz şekilde Tahran'ın göbeğinde öldürebiliyorsak Hamaney'i de öldürebiliriz" şeklinde mesaj verdiğini kaydetti.