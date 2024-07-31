Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:59
SON DAKİKA | ABD'den katil devlete destek: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!
Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. Filistinlere ölüm yağdırılırken sessiz kalan ve katil devlete desteğini açık biçimde belirten ABD skandal tavrını yine sürdürdü. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Konuyla ilgili haberlerin farkında olduklarını belirten Austin bir de tehdit de bulunarak, "İsrail'e saldırı olursa savunmaya hazırız" dedi.