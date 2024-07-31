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Haberler Galeri SON DAKİKA | ABD'den katil devlete destek: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!
Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:59

SON DAKİKA | ABD'den katil devlete destek: İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da suikast gerçekleştirdi. Filistinlere ölüm yağdırılırken sessiz kalan ve katil devlete desteğini açık biçimde belirten ABD skandal tavrını yine sürdürdü. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Haniye'nin şehit edilmesi ile ilgili sorulara yanıt vermekten kaçındı. Konuyla ilgili haberlerin farkında olduklarını belirten Austin bir de tehdit de bulunarak, "İsrail'e saldırı olursa savunmaya hazırız" dedi.

SON DAKİKA | ABD’den katil devlete destek: İsmail Haniye’nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

Son dakika haberi: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Heniyye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

SON DAKİKA | ABD’den katil devlete destek: İsmail Haniye’nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

HAVADAN FÜZEYLE HEDEF ALDILAR!

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir füzeyle hedef alındığını duyurdu.

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SON DAKİKA | ABD’den katil devlete destek: İsmail Haniye’nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

NETANYAHU'NUN OFİSİ BAKANLARDAN HENİYYE SUİKASTINA DAİR KONUŞULMAMASINI İSTEDİ

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

SON DAKİKA | ABD’den katil devlete destek: İsmail Haniye’nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.

SON DAKİKA | ABD’den katil devlete destek: İsmail Haniye’nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

ABD'DEN KATİL DEVLETE DESTEK

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.

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