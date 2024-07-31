SON DAKİKA | ABD’den katil devlete destek: İsmail Haniye’nin şehit edilmesi sonrası alçak tavır!

HAVADAN FÜZEYLE HEDEF ALDILAR!

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Heniyye'nin Tahran'ın kuzeyinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun korumasındaki gaziler için hizmet veren bir konutta 02.00 sularında havadan atılan bir füzeyle hedef alındığını duyurdu.