Video Haber İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik: "Bunlar tesadüf mü?" | VİDEOHABER
İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik:

İsmail Haniye ve Salih El-Aruri suikastında dikkat çeken benzerlik: "Bunlar tesadüf mü?" | VİDEOHABER

31.07.2024 | 11:57

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Haniye'nin şehit edilmesi sonrası akıllara Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri’nin Beyrut'ta katledilmesi geldi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin AHaber'e yaptığı değerlendirmede dikkat çeken detaylara yer verdi. Ali Semin, İran'da MOSSAD, CIA ve İngiliz ajanlarının cirit attığına vurgu yaparak, "Suikast potansiyeline dönüşmesi çok ciddi anlamda risk taşıyor" dedi.

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