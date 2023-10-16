İsrail askeri A Haber ekibine parmak salladı, tehdit etti ve fiziki müdahalede bulundu

Dünyanın gözü yine Gazze'de yaşanan insanlık dramına çevrildi. Batı'nın iki yüzlü tutumu ise bir kez daha gözler önüne serildi. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail bombalamaları devam ediyor.

Yaşananları objektif biçimde aktarmaya çalışan basın ve medya kuruluşları da bölgeden güçlükle de olsa son durumu paylaşmayı sürdürüyor. A Haber ekranları bu süreçte sık sık İsrailli askerlerin hedefinde.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar, İsrail'in Gazze saldırısını görüntülemeye çalışırken bir kez daha İsrailli askerler tarafından müdahaleye uğradı. İsrailli asker eline aldığı kamera ile Türk gazetecileri sözlü biçimde taciz etti. İsrailli asker üstelik tehdit ettiği gazetecilere fiziki müdahalede de bulundu.

O anlar ise işte böyle görüntülendi.