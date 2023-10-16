İsrail askeri A Haber ekibine müdahale etti
İsrail tankının Gazze yönüne doğru ilerlemeyi sürdürdüğü Aşkelon'da, canlı yayın yapan A Haber ekibine müdahale edildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun İsrail askerleri ile yaşanan gerginlik sonrası yayını kesmek zorunda kaldı.
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