Video Yaşam İsrail ordusu askerlerinden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a tehdit ve fiziki müdahale
İsrail ordusu askerlerinden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a tehdit ve fiziki müdahale

İsrail ordusu askerlerinden A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'a tehdit ve fiziki müdahale

16.10.2023 | 19:22

İsrail ordusu askerleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ile birlikte A Haber ekibini hedef aldı.

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