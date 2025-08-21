Maduro’dan Trump’a rest: Kimse ülkeme dokunamaz

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele adı altında Venezüella açıklarına üç savaş gemisi yollama kararı alması bölgede tansiyonu yükseltti. Trump, bir süre önce Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başına uyuşturu kaçakçılığı bağlantısı gerekçesiyle konulan ödülü ikiye katlayarak 50 milyon dolara çıkarmıştı. Maduro da 4.5 milyon silahlı milis gücünü harekete geçirdiğini ilan etti. ABD'nin olası müdahalesine ilişkin "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz.

Hiçbir imparatorluk Venezüella'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Latin Amerika İçin Bolivarcı İttifak (ALBA), ABD'nin Venezüella yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararını kınadığını bildirdi. Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın da, Venezüella'daki krizi gerekçe göstererek başkent Caracas'a olan uçuşlarını pazartesi gününe kadar askıya aldığı bildirildi. Amerikalı yetkililere göre Aegis güdümlü füze destroyerleri USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson'ın önümüzdeki günlerde Venezüella karasularının açıklarına ulaşması bekleniyor.