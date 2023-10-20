"HADİ BUNU DA ÖRTBAS EDİN!"

Mısırlı kadın, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hani nerede kınamanız? Katliamı örtbas eden kanallarınız nerede? Hadi bunu da örtbas edin! Hakikati söyleyin! Biliyorum sen sadece bir çalışansın ancak kukla olmuşsun, haberin yok! Yanıma gelip benimle insan gibi konuşacaksın.

Kendinize özgü bir dış politikanız olduğunu biliyorum. Hayır, ne dediğini duydum. Ne dediğini duydum, duyuyor musun beni? Kendinize has dış politikanız olduğunu biliyorum. Hükümetin ne derse onu konuştuğunu da biliyorum. Devletini temsil ettiğini de anlayabiliyorum.

Mısırlı kadın Batı medyasının ikiyüzlülüğünu haykırdı: Kukla olmuşsunuz | Video

"YALAN HABERLERİNİZİN CEREMESİNİ ÇEKİYORUZ!"

Güya konuşma özgürlüğünün hat safhada olduğu bir ülkesiniz. Sizin 'demokrasiniz' Hamas'ı bunlara zorladı. Şimdi hep beraber işgali seyrediyoruz! Sizin suskunluğunuzun, yalan haberlerinizin ceremesini çekiyoruz!"