Mısırlı kadın Batı medyasının ikiyüzlülüğünu haykırdı: Kukla olmuşsunuz | Video

Katil İsrail devleti, Gazze'de çocuk, yaşlı, hasta sivil demeden binlerce kişi öldürmeye devam ediyor. Batı medyası ise, yaşanan bu insanlık dışı vahşete destek verirken, İsrail'in savunuculuğunu üstlenmekten de geri durmuyor. Batı medyasının ikiyüzlü tutumuna Mısırlı bir kadın tepki gösterdi. Refah Sınır Kapısı'nda CNN ekibine seslenen bir kadın, "Hadi bunu da örtbas edin! Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" sözleri ile tepki gösterdi.