Mısırlı kadın Batı medyasının ikiyüzlülüğünu haykırdı: Kukla olmuşsunuz | Video
Katil İsrail devleti, Gazze'de çocuk, yaşlı, hasta sivil demeden binlerce kişi öldürmeye devam ediyor. Batı medyası ise, yaşanan bu insanlık dışı vahşete destek verirken, İsrail'in savunuculuğunu üstlenmekten de geri durmuyor. Batı medyasının ikiyüzlü tutumuna Mısırlı bir kadın tepki gösterdi. Refah Sınır Kapısı'nda CNN ekibine seslenen bir kadın, "Hadi bunu da örtbas edin! Sizin 'demokrasiniz' bölgeyi bu hale getirdi. Kukla olmuşsunuz, haberiniz yok!" sözleri ile tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
01:13
Babasının TIR’ını çalıp, ortalığı birbirine kattı | Video 20.10.2023 | 20:15
01:12
CHP yandaşı Can Ataklı'dan skandal sözler! İsrail'i aklamaya çalıştı | Video 20.10.2023 | 16:00
12:58
Ali Erbaş, Ayasofya Camii’nde Cuma hutbesini Filistin için okudu | Video 20.10.2023 | 15:07
02:43
Başkan Erdoğan: "Sağlıkta yapay zeka, ufkumuzu açacak" | Video 20.10.2023 | 11:05
01:30
"Mustafa Kemal Atatürk 2023" tatbikatının hazırlıkları sürüyor | Video 20.10.2023 | 10:35
14:08
Joe Biden'dan İsrail'e 'eşi benzeri görülmemiş" destek 20.10.2023 | 03:50
02:04
İzmir’de tutuklanan cinayet zanlısının ailesi sınır dışı edilecek 19.10.2023 | 21:20
02:04
Yol kenarında beklerken sırtında vuruldu 19.10.2023 | 21:20
02:49
Niğde’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı 19.10.2023 | 21:20
00:25
02:17
Son dakika: BM'den Gazze için 'Acil ateşkes' çağrısı 19.10.2023 | 19:42
00:38
Develi'de yol kenarında cesedi bulunan genç, trafik kazasına kurban gitmiş 19.10.2023 | 18:20
02:55
İsrail’de çatışma bölgesinden dumanlar yükseliyor 19.10.2023 | 17:42
06:37
05:59
00:18
İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı görüntülendi 19.10.2023 | 00:57
05:10
Yunanistan’da Filistin’e destek protestosu 19.10.2023 | 00:29
00:40
Mersin’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı 18.10.2023 | 23:32
00:50
Mohamed Salah'tan İsrail soykırımına tepki! 18.10.2023 | 23:32