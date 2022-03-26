SON DAKİKA: Boğaz’da mayın alarmı! MSB’den açıklama geldi

Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Panik yaratan görüntülrein ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir son dakika açıklaması geldi. MSB, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.