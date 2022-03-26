SON DAKİKA: Boğaz’da mayın alarmı! MSB’den açıklama geldi

Rusya Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, endişe veren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya tarafından geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre Ukrayna'nın Karadeniz'de döşediği mayınlarda kopmalar meydana geldiği kaydedilmişti.
Rusya, bu mayınların İstanbul Boğazı'na ve Akdeniz havzası sularına sürüklenebileceğini belirtmişti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamaların ardından Karadeniz'de mayın tedirginliği yaşanmaya başlarken İstanbul Boğazı'ndan panik yaratan bir görüntü geldi.
BOĞAZ'DA PANİK!
Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi.
Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.
MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Panik yaratan görüntülrein ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) bir son dakika açıklaması geldi. MSB, "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." ifadelerini kullandı.