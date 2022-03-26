SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'ndan mayın nasıl imha edilecek? SAS Komandoları... MSB'den açıklama!

İstanbul Boğazı'na Karadeniz'den giriş yapan deniz mayını nasıl tahrip edilecek? İstanbul Boğazı girişinde görüntülenen ve deniz mayını olduğu değerlendirilen esrarengiz cisim hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama! Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu, İstanbul Boğazı'nda görülen ve deniz mayını olduğu değerlendirilen cismin güvenlik altına alınması ile ilgili olası prosedürleri değerlendirdi...