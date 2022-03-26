Video Haber Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video
Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video

Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video

26.03.2022 | 12:38

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Son dakika haberi: Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.

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Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus tankının vurulma anı kamerada! | Video

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