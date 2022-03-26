Son Dakika: İstanbul Boğazı girişinde panik! Mayın görüldüğü iddia edildi | Video

Son dakika haberi: Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.