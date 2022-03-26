SON DAKİKA: Ukrayna'da Rus tankının vurulma anı kamerada! | Video

Rusya Ukrayna savaşından son dakika görüntüsü! Son dakika haberleri... Ukrayna'da Rusya'ya ait bir tankın vurularak havaya uçurulma anı görüntüleri ortaya çıktı!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 31 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kuzey Operasyon Komutanlığı tarafından bir Rus tankının daha vurularak imha edildiği belirtildi.



"16 bin 400 Rus askeri öldürüldü" Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya'nın savaştaki askeri kayıplarını da açıkladı. Savaşta 16 bin 400 Rus askerinin hayatını kaybettiği, Rus ordusuna ait 575 tank, 1640 zırhlı askeri araç, 293 topçu atış sistemi, 91 çok namlulu roketatar, 51 hava savunma sistemi, 117 uçak, 27 helikopter, 56 insansız hava aracı, 1131 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 19 özel askeri ekipman ve 2 operasyonel taktik füze sisteminin de yok edildiği kaydedildi.