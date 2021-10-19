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Giriş Tarihi: 19.10.2021 10:03 Son Güncelleme: 19.10.2021 10:08

Son dakika: 10 ülkenin misyon şefi Dışişleri Bakanlığı'na geldi

AA
Son dakika: 10 ülkenin misyon şefi Dışişleri Bakanlığı’na geldi

Son dakika... ABD, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara büyükelçisi, Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı. 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrılmıştı.

BAKANLIK YERLEŞKESİNE GELDİLER

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

KÜSTAH İFADELER

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

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Son dakika: 10 ülkenin misyon şefi Dışişleri Bakanlığı'na geldi
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