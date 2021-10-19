Son dakika: 10 ülkenin misyon şefi Dışişleri Bakanlığı’na geldi

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçileri, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı Bakanlığa çağrılmıştı.

BAKANLIK YERLEŞKESİNE GELDİLER

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan 10 ülkenin diplomatik misyon şefi, Bakanlık yerleşkesine geldi.

KÜSTAH İFADELER

Adı geçen büyükelçilikler, sosyal medya hesaplarından, Osman Kavala hakkında devam eden davanın, Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek, Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez

TBMM Başkanı Şentop'tan bazı büyükelçilere tepki! Haddini bilmezliktir