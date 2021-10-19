Video Haber Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı | Video
Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı | Video

Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığına gelmeye başladı | Video

19.10.2021 | 10:51

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Osman Kavala’nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.

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Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına eş zamanlı çağrılan 10 ülkenin Ankara büyükelçileri, bakanlığa gelmeye başladılar.

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