Tarihi davada karar: ABD'den Google'a tekel suçlaması!
Google'a açılan rekabet davasında karar çıktı. Mahkeme şirkete yöneltilen üç suçlamadan ikisinde Google'ın rekabet yasalarını ihlal ettiğini ifade etti. Google'ın web reklamları üzerinde tekel oluşturduğunun tespit edildiği açıklandı. Mahkeme şimdi dev şirketin bölünmesini değerlendiriyor
ABD'de bir mahkeme Google'ın bazı çevrimiçi reklamcılık teknolojilerinde tekelini sürdürmek için kanunlara aykırı olarak hareket ettiğine karar verdi. Bu davanın şimdiye kadar Google'a açılmış en büyük davalardan biri olduğu belirtiliyor. Zira uzmanlar bu kararın 1,86 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip şirketin yapısını yeniden şekillendirebileceğini ve internet üzerindeki gücünü değiştirebileceğini ifade ediyor.
NY Times haberine göre ABD Doğu Virginia Bölge Mahkemesi Yargıcı Leonie Brinkema, 115 sayfalık mahkeme kararında Google'ın web genelindeki sayfalara reklam yerleştiren teknoloji sistemi üzerindeki hakimiyetini kurmak için rekabet yasasını ihlal ettiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı ve bazı ABD eyaletleri, reklam teknolojisindeki tekelinin şirketin daha yüksek fiyatlar talep etmesine ve her satıştan daha büyük bir pay almasına izin verdiğini öne sürerek Google'a dava açmıştı.
Yargıç Brinkema, "Rakiplerin rekabet etme yeteneğini ortadan kaldırmanın yanı sıra, bu dışlayıcı davranış Google'ın yayıncı müşterilerine, rekabet sürecine ve nihayetinde açık web'deki bilgi tüketicilerine de önemli ölçüde zarar verdi" dedi.
ÇEVRİMİÇİ REKLAMLARDA TEKEL OLUŞTURDU
Hükümet, Google'ın çevrimiçi reklamcılık pazarının üç bölümü üzerinde tekele sahip olduğunu ileri sürdü. Davada Google'ın tekel kurduğu iddia edilen bölümler haber siteleri gibi çevrimiçi yayıncıların açık reklam alanı barındırmak için kullandıkları araçlar, reklam verenlerin bu reklam alanını satın almak için kullandıkları araçlar ve bu işlemleri kolaylaştıran yazılımlar olarak sıralandı.
Yargıç Brinkema, Google'a yöneltilen üç tekel kurma iddiasının ikisinde hükümetin lehine karar verdi ve Google'ın yayıncı araçları ve yazılım sistemi üzerinde yasadışı bir tekel kurduğunu tespit etti. Üçüncüsünü, yani reklamverenlerin kullandığı araçlar üzerinde tekel kurulduğu iddiasını ise hükümetin gerçek ve tanımlanmış bir pazar oluşturduğunu kanıtlayamadığını söyleyerek reddetti.
Mahkeme, Google'ın çevrimiçi teknoloji reklam sektöründe kasıtlı olarak tekel gücü elde edip sürdürerek ABD'nin ünlü Sherman Antitrust Yasası'nı ihlal ettiğini belirtti.
GOOGLE BÖLÜNECEK Mİ?
Başka bir federal yargıç da Ağustos ayında şirketin çevrimiçi aramada tekel olduğuna karar vermişti. Şu anda Adalet Bakanlığı, bu tekelleşme iddiaları sonrası şirketi bölme talebini değerlendiriyor. Konuyla ilgili üç haftalık bir duruşmanın Pazartesi günü başlaması planlanıyor.
Yargıç Brinkema da Google'ın iş yapısında değişiklikler yapmasına yönelik bir karar verebilir. Mahkeme hem Google'a hem de Adalet Bakanlığı'na davanın bir sonraki aşaması hakkında bir program önermeleri için yedi gün verdi.
Adalet Bakanlığı, açtığı davada mahkemeden Google'ın yıllar içinde satın aldığı reklam teknolojisi işinin bazı parçalarını satmaya zorlamasını talep etti.
Mahkeme sonrası Google'ın nüfuzunun kontrol altına alınması ve şirketin büyük bir yeniden yapılanmaya tabi tutulması mümkün olabilir.
Google'ın düzenleyici işler başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland, "Bu davanın yarısını kazandık ve diğer yarısına itiraz edeceğiz. Yayıncıların birçok seçeneği var ve Google'ı seçiyorlar çünkü reklam teknolojisi araçlarımız basit, uygun fiyatlı ve etkili." dedi. ABD Başsavcısı Pam Bondi, kararı Google'ın dijital kamusal alanı tekeline almasını engellemek için verilen mücadelede çığır açıcı bir zafer olarak nitelendirdi.