Tarihi davada karar: ABD’den Google’a tekel suçlaması!

ABD'de bir mahkeme Google'ın bazı çevrimiçi reklamcılık teknolojilerinde tekelini sürdürmek için kanunlara aykırı olarak hareket ettiğine karar verdi. Bu davanın şimdiye kadar Google'a açılmış en büyük davalardan biri olduğu belirtiliyor. Zira uzmanlar bu kararın 1,86 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip şirketin yapısını yeniden şekillendirebileceğini ve internet üzerindeki gücünü değiştirebileceğini ifade ediyor.

NY Times haberine göre ABD Doğu Virginia Bölge Mahkemesi Yargıcı Leonie Brinkema, 115 sayfalık mahkeme kararında Google'ın web genelindeki sayfalara reklam yerleştiren teknoloji sistemi üzerindeki hakimiyetini kurmak için rekabet yasasını ihlal ettiğini açıkladı. Adalet Bakanlığı ve bazı ABD eyaletleri, reklam teknolojisindeki tekelinin şirketin daha yüksek fiyatlar talep etmesine ve her satıştan daha büyük bir pay almasına izin verdiğini öne sürerek Google'a dava açmıştı.

Yargıç Brinkema, "Rakiplerin rekabet etme yeteneğini ortadan kaldırmanın yanı sıra, bu dışlayıcı davranış Google'ın yayıncı müşterilerine, rekabet sürecine ve nihayetinde açık web'deki bilgi tüketicilerine de önemli ölçüde zarar verdi" dedi.

ÇEVRİMİÇİ REKLAMLARDA TEKEL OLUŞTURDU

Hükümet, Google'ın çevrimiçi reklamcılık pazarının üç bölümü üzerinde tekele sahip olduğunu ileri sürdü. Davada Google'ın tekel kurduğu iddia edilen bölümler haber siteleri gibi çevrimiçi yayıncıların açık reklam alanı barındırmak için kullandıkları araçlar, reklam verenlerin bu reklam alanını satın almak için kullandıkları araçlar ve bu işlemleri kolaylaştıran yazılımlar olarak sıralandı.

Yargıç Brinkema, Google'a yöneltilen üç tekel kurma iddiasının ikisinde hükümetin lehine karar verdi ve Google'ın yayıncı araçları ve yazılım sistemi üzerinde yasadışı bir tekel kurduğunu tespit etti. Üçüncüsünü, yani reklamverenlerin kullandığı araçlar üzerinde tekel kurulduğu iddiasını ise hükümetin gerçek ve tanımlanmış bir pazar oluşturduğunu kanıtlayamadığını söyleyerek reddetti.