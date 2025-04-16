İngiltere’den Google’a 5 milyar sterlinlik dev dava

Google, çevrimiçi arama pazarındaki baskın konumunu kötüye kullandığı iddiasıyla Birleşik Krallık'ta 5 milyar sterlini aşan toplu tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına açılan dava, ABD'li teknoloji devinin rakip arama motorlarını dışlayarak reklam fiyatlarını yükselttiği ve pazardaki hakimiyetini bu yolla pekiştirdiği iddialarını gündeme taşıyor. Dava dilekçesinde, Google'ın rakip arama motorlarının erişimini kısıtlayarak pazardaki hakimiyetini koruduğu ve bu yolla reklam fiyatlarını artırdığı iddia edildi. Davacılar, şirketin çevrimiçi arama reklamcılığında tekel oluşturduğunu savunuyor.