Google’a Japonya’dan rekabet darbesi

Japonya'nın rekabet düzenleyicisi, ABD'li teknoloji devi Google hakkında antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla faaliyeti durdurma emri çıkardı. Japon basınında yer alan haberlere göre, bu karar ülkenin bir küresel teknoloji devine karşı aldığı ilk durdurma emri olma özelliğini taşıyor. Bu adım, daha önce Avrupa ve ABD'de atılan benzer düzenleyici hamlelerin ardından geldi. Japonya Adil Ticaret Komisyonu'ndan (JFTC) Saiko Nakajima, "Google LLC'nin uygulamalarının, adil rekabeti engelleme riski taşıdığı sonucuna vardık" dedi. Nakajima, bu durumun özellikle Android işletim sistemli akıllı telefonlarda arama işlevlerinin uygulanmasıyla bağlantılı olduğunu ve ülkenin rekabet yasalarına aykırı olduğunu belirtti.

GOOGLE PLAY'DE CHROME DAYATMASI

JFTC, Google'ı en azından Temmuz 2020'den bu yana, Japonya'daki Android telefon üreticilerine bağlayıcı şartlar dayatmakla suçluyor. Özellikle, Google'ın çevrimiçi uygulama mağazası Google Play'in, web tarayıcı ve arama uygulaması Chrome ile birlikte, bir paket olarak önceden yüklenmesini zorunlu hale getirdiği ifade ediliyor. Komisyonun aktardığına göre, Google, Temmuz 2020 tarihinden itibaren Android işletim sistemini kullanan altı akıllı telefon üreticisinden, Google Play Store'u sunmalarına izin vermek için Chrome tarayıcısı da dahil olmak üzere Google uygulamalarını önceden yüklemelerini ve ana ekranda belirli yerlere yerleştirmelerini şart koştu. Ele geçirilen belge ve bilgilere göre Google söz konusu şirketlerin ürettiği Android telefonlara, rakip şirketlerin uygulamalarının "önceden yüklenmemesi karşılığında reklam gelirlerinin bir kısmının paylaşılacağı" sözü verildi. Bu sözleşmelerin, Japonya'da satılan Android cihazların en az yüzde 80'i için geçerli olduğu öne sürüldü. Google ayrıca, rakip şirketlerin uygulamalarını cihazlara önceden yüklememeleri karşılığında dört üretici ve bir telekom operatörüyle reklam gelirlerini paylaşmaya yönelik sözleşmeler imzaladı. Komisyon, Google'a yerel üreticilerin akıllı telefon uygulamaları üzerindeki "pazar gücü istismarını ve antitröst tutumunu durdurması" talimatı verdi. Talimatta, merkezi Kaliforniya'da bulunan Google'ın tekelleşme karşıtı kanunun 19. maddesindeki "haksız ticaret uygulamalarını" ihlal ettiği aktarıldı. Google Japonya ise karara ilişkin yaptığı açıklamada, JFTC'nin bulgularından "hayal kırıklığı duyduklarını" belirtti. Japonya'da ise geçen yıl, JFTC Amazon'un Tokyo'daki Japonya ofisinde yerinde denetim yapmış ve şirketi, pazar hakimiyetini kötüye kullanarak fiyatları düşürmeye zorlamakla suçlamıştı.