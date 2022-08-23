Zelenski, Dugina’nın öldürülmesine ilişkin Rusya’nın suçlamasını reddetti

NE OLMUŞTU?

Moskova'nın Odintsova bölgesinde dün Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina'nın babası Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülürken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.