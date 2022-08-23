Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
Giriş Tarihi: 23.8.2022 20:27 Son Güncelleme: 23.8.2022 21:15

Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti

AA
Zelenski, Dugina’nın öldürülmesine ilişkin Rusya’nın suçlamasını reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil." dedi.

Zelenski, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZİM DEVLETİMİZİN VATANDAŞI DEĞİL"

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı.

DANİLOV DA İDDİALARI REDDETTİ

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

RUSYA SUKİKASTÇININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'a ait görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'un görüntüleri yayınlandı | Video

NE OLMUŞTU?
Moskova'nın Odintsova bölgesinde dün Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina'nın babası Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülürken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

DUGİNA RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRILARINI DESTEKLİYORDU

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.

Dünyanın konuştuğu cinayette yeni gelişme! Darya Dugina'nın suikastçısı nerede? Saldırıyı gerçekleştiren ajanın görüntüleri ortaya çıkmıştı! Suikasta kurban giden Darya Dugina son yolculuğuna uğurlandı ‘Suikastın arkasında Ukrayna var’ SON DAKİKA | Putin’den dünyanın konuştuğu suikasta ilişkin flaş açıklama: Sinsi ve acımasız Kızı bombalı saldırıda ölen Dugin'den ilk açıklama: İrademizi kırmak istediler, başaramayacaklar SON DAKİKA: Rusya'dan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı

ARKADAŞINA GÖNDER
Zelenski, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA