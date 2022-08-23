Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'un görüntüleri yayınlandı | Video

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'a ait görüntüler yayınladı.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'a ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

FSB, SUİKASTÇİNİN VOVK OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmış, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu açıklanmıştı.

FSB, kesin olarak suikasti Vovk'un işlediğini öne sürerken, Ukrayna ise Rusya'nın bu iddialarını reddediyor.

NE OLMUŞTU?

Moskova'nın Odintsova bölgesinde dün Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina'nın babası Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülürken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.