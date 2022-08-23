Video Dünya Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'un görüntüleri yayınlandı | Video
Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'un görüntüleri yayınlandı | Video

Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'un görüntüleri yayınlandı | Video

23.08.2022 | 08:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Haiti’de hükümete karşı yapılan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:57
Haiti’de hükümete karşı yapılan protestolarda 1 kişi hayatını kaybetti | Video 23.08.2022 | 09:01
Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk’un görüntüleri yayınlandı | Video 01:54
Darya Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'un görüntüleri yayınlandı | Video 23.08.2022 | 08:56
İsrail’de öfkeli boğa bankaya girdi | Video 02:05
İsrail’de öfkeli boğa bankaya girdi | Video 22.08.2022 | 15:20
NASA yayınladı, duyan şaşkına döndü! İşte uzaydaki kara deliğin sesi | Video 00:34
NASA yayınladı, duyan şaşkına döndü! İşte uzaydaki kara deliğin sesi | Video 22.08.2022 | 15:15
Alman Bild Gazetesi’nin LGBT desteği bir istifa daha getirdi | Video 02:46
Alman Bild Gazetesi'nin LGBT desteği bir istifa daha getirdi | Video 22.08.2022 | 15:06
ABD’de teknede patlama: 4 yaralı | Video 00:27
ABD'de teknede patlama: 4 yaralı | Video 22.08.2022 | 13:09
Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 02:43
Eski Formula 1 patronu Bernie Ecclestone hakim karşısına çıkıyor | Video 22.08.2022 | 13:09
Afganistan’ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı | Video 01:05
Afganistan'ı sel vurdu: 20 ölü, 35 yaralı | Video 22.08.2022 | 11:54
Öldürülen terörist için İsveç’te anma töreni | Video 01:29
Öldürülen terörist için İsveç'te anma töreni | Video 22.08.2022 | 11:29
ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını beton zemine vurarak darp etti | Video 00:39
ABD polisi yine dehşet saçtı! Kafasını beton zemine vurarak darp etti | Video 22.08.2022 | 11:13
Almanya’da bebeği eşcinsel aileye verilen baba Yolal: “Çocuğumuz Türk ve Müslüman bir aileye verilsin” | Video 05:18
Almanya’da bebeği eşcinsel aileye verilen baba Yolal: “Çocuğumuz Türk ve Müslüman bir aileye verilsin” | Video 22.08.2022 | 10:58
Putin’in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastte kimin parmağı var? | Video 02:20
Putin'in akıl hocasının kızının kurban gittiği korkunç suikastte kimin parmağı var? | Video 22.08.2022 | 09:46
Putin’in akıl hocasının kızına korkunç suikast! Parçaları yerden topladılar | Video 00:36
Putin'in akıl hocasının kızına korkunç suikast! Parçaları yerden topladılar | Video 21.08.2022 | 16:46
Somali’deki otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a yükseldi | Video 00:50
Somali'deki otel saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi | Video 21.08.2022 | 08:41
Los Angeles’ta kalabalık grup marketi yağmaladı! O anlar kamerada | Video 01:42
Los Angeles'ta kalabalık grup marketi yağmaladı! O anlar kamerada | Video 20.08.2022 | 16:09
Filistin lideri Abbas’ın ’holokost’ sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video 03:12
Filistin lideri Abbas'ın 'holokost' sözleri sonrası Almanya harekete geçti | Video 19.08.2022 | 16:34
İspanya’nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video 03:39
İspanya'nın Valencia bölgesindeki yangında 19 bin hektar alan kül oldu | Video 19.08.2022 | 15:36
Zelenskiy’den Başkan Erdoğan’a teşekkür videosu | Video 00:42
Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür videosu | Video 19.08.2022 | 12:39
Terör örgütü YPG/PKK El Bab’da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı | Video 00:22
Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı | Video 19.08.2022 | 12:25
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 03:08
Avrupa’yı şiddetli fırtına vurdu: 13 ölü | Video 19.08.2022 | 11:10

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina suikastinin zanlısı Natalya Vovk'a ait görüntüler yayınladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'a ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

FSB, SUİKASTÇİNİN VOVK OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
FSB tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmış, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu açıklanmıştı.

FSB, kesin olarak suikasti Vovk'un işlediğini öne sürerken, Ukrayna ise Rusya'nın bu iddialarını reddediyor.

NE OLMUŞTU?
Moskova'nın Odintsova bölgesinde dün Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından olan aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli konularda sürekli olarak fikirlerine başvurduğu Aleksandr Dugina'nın kızı Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın Dugina'nın babası Dugin'e ait olduğu ve asıl hedefin Dugin olduğu öne sürülürken, kızıyla birlikte bir organizasyon dönen Dugin'in son anda kızıyla araçlarını değiştirdikleri ve bu sayede suikasttan kurtulduğu iddia edilmişti.

Dugin, Rusça konuşulan bölgeler de dahil olmak üzere bazı bölgelerin Rusya Federasyonu altında birleştirilmesini savunduğu kızı Dugina ise babasının fikirlerini desteklediği ve Rusya'nın Ukrayna saldırılarını destek verdiği biliniyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA