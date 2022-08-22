SON DAKİKA: Rusya’dan Dugina cinayeti ile ilgili açıklama: Ukrayna özel servisi yaptı

NE OLMUŞTU?

Avrasyacı fikirleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen "Gelenek" adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.

TurkRus'un aktardığına göre, festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin'in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova'ya gitmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova'ya döndüğünü söyledi.