Fırat Üniversitesi dünyanın en iyileri listesinde

Yükseköğretime 1967'de başlayan, 1975'te üniversite statüsü kazanan Doğu Anadolu'nun en güzide şehirlerinden, Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi, yarım asra yaklaşan sürede hem mezun ettiği öğrencileri hem de dünya çapında saygınlık kazandıran bilimsel çalışmaları ile ülkemizin öncü üniversitelerinden biri oldu.Eğitimde ve bilimde öncü olma misyonu ile araştırma ve geliştirme odaklı eğitimini sürdüren Fırat Üniversitesi, güçlü teknik alt yapısı, gelişmiş laboratuvarları, sanayi üniversite işbirlikleri, araştırma merkezleri ve araştırma üniversitesi vizyonuyla çağın ötesini yakalamayı hedeflemekte.YÖK tarafından 2021 yılında Araştırma Üniversitesi seçilerek ilk 20 üniversite arasında yer alan Fırat Üniversitesi, 2022 yılında başarı sıralamasını yükselterek 23 Üniversitenin yer aldığı Araştırma Üniversiteleri sıralamasında 17. sırada yer aldı. Araştırma Üniversiteleri sıralamasında büyükşehirde bulunmayan tek üniversite Fırat Üniversitesi oldu.Birçok alanda Türkiye genelinde; birinci, ikinci, üçüncü gibi oldukça önemli sıralamalar elde eden Fırat Üniversitesi TÜBİTAK öğrenci projeleri, TÜBİTAK 2237 ve TÜBİ- TAK 1001 projelerinde ülke birincisi olmanın gururunu yaşıyor.Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Türkiye'den en çok akademisyenin yer aldığı üniversiteler sıralamasında ikinci olan Fırat Üniversitesi uzmanlık alanlarında önde gelen güçlü akademik kadrosu ile öğrenci merkezli bir öğrenme deneyimi sunuyor.Fırat Üniversitesi, açıklanan başarı sıralamalarında her geçen gün çıtayı yükseltiyor. URAP 2023 - 2024 dünya sıralaması sonuçlarına göre Fırat Üniversitesi Türkiye'nin en iyi 10'uncu üniversitesi oldu. Fırat Üniversitesi THE 2023, ARWU ve CWTS LEİDEN sonuçlarına göre de dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında yer alıyor.ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu US News & World Report tarafından açıklanan "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2023" sıralamasında Fırat Üniversitesi mühendislik alanında Türkiye'de 6. sırada yer alırken, dünyada ise 581. sırada yer aldı. Fırat Üniversitesi devlet üniversiteleri arasında ise mühendislik alanında 5. sırada bulunuyor.Fırat Üniversitesi sadece akademik eğitim değil sosyal etkinlikler ve bilimsel konferanssempozyumlar ile de öğrencilerin deneyim ve becerisini geliştirmeye onların eğitimlerimi destekleyen, sosyalleşmelerini güçlendirmeye büyük önem veriyor. Türkiye'de en fazla sosyal ve bilimsel etkinliğin düzenlediği üniversitelerden biri olan Fırat Üniversitesinde gençler hem yeni deneyimler kazanma hem de yeni etkileşimlere bulunma imkânına sahipler.İSO 9001 Kalite Belgesine, Güvenli Kampüs Belgesine, Green Metrics Yeşil Kampüs Belgesine ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına layık görülen Fırat Üniversitesi, Türkiye'nin tüm illerinin yanı sıra 46 ülkeden öğrencisini ağırlıyor.