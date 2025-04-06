Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

ZEHİRLENME SONUCU ÖLDÜ

Yolda ekiplere alkol ve kolonya içtiğini söyleyen Erol T. bir anda fenalaştı. Ambulansla Göztepe'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erol T.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı "alkol zehirlenmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ifadesi alınması için karakola yazı yazdı. Ancak tedavisi bitip sokaklara geri dönen Erol T.'nin mart ayında hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Üstelik ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik verildi.