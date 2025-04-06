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Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay
Giriş Tarihi: 06.04.2025 06:20
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
06:20
Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay
Sokakta yaşayan Erol T. alkol zehirlenmesi yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra taburcu olan Erol T.'nin ağabeyine "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" diye haber geldi. Ağabey, yüzü tanınmayacak haldeki kişiyi kardeşi olarak teşhis etti. Aksaray'da cenaze yapıldı. 'Öldü' diye kayıtlara geçen Erol T.'nin sağ olduğu, alkol zehirlenmesiyle ilgili soruşturmada ifade vermeye gidince anlaşıldı. Yerine gömülen ise yine alkolden ölen bir başkası çıktı.