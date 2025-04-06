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Haberler Yaşam Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay
Giriş Tarihi: 06.04.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 06:20

Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

Sokakta yaşayan Erol T. alkol zehirlenmesi yaşayınca hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra taburcu olan Erol T.'nin ağabeyine "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" diye haber geldi. Ağabey, yüzü tanınmayacak haldeki kişiyi kardeşi olarak teşhis etti. Aksaray'da cenaze yapıldı. 'Öldü' diye kayıtlara geçen Erol T.'nin sağ olduğu, alkol zehirlenmesiyle ilgili soruşturmada ifade vermeye gidince anlaşıldı. Yerine gömülen ise yine alkolden ölen bir başkası çıktı.

ARZU KAYA
Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

Akıllara durgunluk veren olayın hikâyesi geçen yıl şubat ayında Kadıköy'de başladı. 17 Şubat 2024'te polis ekiplerine, yerde yatan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, önceden ticaretle uğraşan, bir süredir de sokaklarda yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Erol T. isimli kişiyi ekip aracına aldı.

Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

ZEHİRLENME SONUCU ÖLDÜ

Yolda ekiplere alkol ve kolonya içtiğini söyleyen Erol T. bir anda fenalaştı. Ambulansla Göztepe'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erol T.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı "alkol zehirlenmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ifadesi alınması için karakola yazı yazdı. Ancak tedavisi bitip sokaklara geri dönen Erol T.'nin mart ayında hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Üstelik ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik verildi.

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Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

ÖLÜMÜ HABER BİLE OLDU

Erol T.'nin vefatı, memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir yerel sitede haber bile oldu. Erol T.'nin ölümü hakkında yayımlanan haberde, kalp krizi geçirdiği ve hastanede yaşamını yitirdiği, 30 Mart günü memleketinde defnedileceği yazıldı. 2 çocuk babası Erol T. daha sonra Eskil'deki mezarlıkta babasının yanına defnedildi.

Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

MARTTA ÖLDÜ, TEMMUZDA İFADE VERDİ

Ölüm dosyası kapanmıştı ancak "zehirlenme" dosyasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına temmuz ayında Erol T.'nin ifadesi ulaştı. 25 Mart 2024'te nüfusta 'ölü' olarak kayıtlara geçen Erol T.'nin 18 Temmuz 2024 günü Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'nde ifade verdiği ortaya çıktı. Sokaklarda yaşadığını, sürekli alkol kullandığını ve olay günü kolonya da içtiğini söyleyen Erol T. ifadesinde, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. 1 ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Martta gömüldü temmuzda dirildi! İşte filmleri aratmayacak o olay

SAVCILIK ŞOKA GİRDİ, TEŞHİS YAPAN KARDEŞ İFADE VERDİ

İfadenin adliyeye ulaşması şoke etkisi yarattı. Savcılık, kardeşinin ölüm teşhisini yapan Erdoğan T. ile irtibata geçti. İfadesi alınan Erdoğan T., olay zamanı polislerin ilk olarak amcasına ulaştığını, amcasının da kendisini aradığını belirterek kardeşinin öldüğünün söylemesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na teşhis için gittiğini aktardı.