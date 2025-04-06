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Haberler Galeri Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim
Giriş Tarihi: 06.04.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 07:41

Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim

Sanatçı Özcan Deniz'in üç villasına izinsiz inşaat yaptırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma ve sonrasında yaşanan gelişmeler sürüyor. Deniz'in ifadesinde bahsettiği Sarıyer Belediyesi ve inşaat sahibi Deniz Filmciliğe çekilen ihtarların detaylarına ulaşıldı. İnşaat süreciyle bağlantılı çeşitli belgelere ulaşamadığını belirten Deniz, yeniden ruhsatlandırma istedi.

Deniz YUSUFOĞLU
Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sit alanında bulunan üç villaya izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim

VİLLALAR İÇİN SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Deniz, Bu, inşaat sahibinin kendisi olmadığını, yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarak bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" demişti.

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Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim

SARIYER BELEDİYESİ VE ŞİRKETE ÇEKİLEN İHTAR

Özcan Deniz, inşaatı yapan ağabeyinin Ercan Deniz'in sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ve Sarıyer Belediyesi'ne ihbar çektiğini söylemişti. O belgelerin detaylarına ulaşıldı.

Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim

Filmcilik şirketine çekilen ihtarda, inşaat sürecine ait ruhsatlandırmanın usule ve hukuka uygun olmadığını ve Belediye tarafından mühürlendiği anlatıldı. Deniz, ihtarın devamında yapının ruhsata uygun hale getirilmesi için gereğinin yapılmasını istediği aksi halde tüm hukuka aykırı işlemlerin sonucunda doğacak zararların kendilerine ait olduğu ihtarda yer aldı.

Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim

RUHSATLANDIRILMASINI İSTEDİ

Özcan Deniz'in Sarıyer Belediyesi'ne çekilen ihtarda ise intifa hakkı olduğunu, inşaat sahibi Deniz Filmcilik tarafından mağdur edildiğini ve bu mağduriyet içinde Hukuk Mahkemesi'ne dava açtıklarına yer verdi.