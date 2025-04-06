Giriş Tarihi: 06.04.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
07:41
Özcan Deniz’in Sarıyer Belediyesi’ne çektiği ihtarın detaylarına ulaşıldı: Mağdur edildim
Sanatçı Özcan Deniz'in üç villasına izinsiz inşaat yaptırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma ve sonrasında yaşanan gelişmeler sürüyor. Deniz'in ifadesinde bahsettiği Sarıyer Belediyesi ve inşaat sahibi Deniz Filmciliğe çekilen ihtarların detaylarına ulaşıldı. İnşaat süreciyle bağlantılı çeşitli belgelere ulaşamadığını belirten Deniz, yeniden ruhsatlandırma istedi.