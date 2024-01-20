CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

Kime 'yuh' diyorsunuz diye sordum. O sırada Hasan Akkuş üzerine gelerek hiçbir şey demeden 'Sana ne lan o…' dedi. Çevredekiler araya girerek beni kenara çekti. Ben de onlara 'Devletime milletime laf ettirmem' dedim. Sonra da oradan ayrıldım. Hasan Akkuş'tan şikayetçiyim.