Giriş Tarihi: 20.01.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
17:14
CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ise belediye önünde toplanan halkla tartıştı. Yoldan geöen başörtülü Nebiha Yetimoğlu'na saldırıp boğazını sıktı. Tüm Türkiye'den tepki yağan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıya uğrayan Yetimoğlu'nun bugün emniyete giderek Hasan Akkuş'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.