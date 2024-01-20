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Haberler Galeri CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 17:14

CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı. CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş ise belediye önünde toplanan halkla tartıştı. Yoldan geöen başörtülü Nebiha Yetimoğlu'na saldırıp boğazını sıktı. Tüm Türkiye'den tepki yağan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıya uğrayan Yetimoğlu'nun bugün emniyete giderek Hasan Akkuş'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

İstanbul'da CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu yapıldı. 140 villalık bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine aralarında Büyükçekmece Belediyesi'nde görevli 6 kişinin de bulunduğu 22 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

CHP'Lİ HASAN AKKUŞ VATANDAŞLARLA TARTIŞTI

Operasyonun ardından bir grup destek olmak için belediye önünde toplanarak slogan attı. O esnada yoldan geçen Nebiha Yetimoğlu ile gruptan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş arasında tartışma yaşadı.

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CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

BOĞAZINI SIKTI, HAKARETLER YAĞDIRDI...

CHP'li Hasan Akkuş, başörtülü Nebiha Yetimoğlu'nun boğazını sıktı hakaretler yağdırdı. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu'nun, bugün polis merkezine giderek Akkuş'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yetimoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı: O gün oradan geçerken kalabalığın slogan attığını duydum.

CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı: Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu şikayetçi oldu!

Kime 'yuh' diyorsunuz diye sordum. O sırada Hasan Akkuş üzerine gelerek hiçbir şey demeden 'Sana ne lan o…' dedi. Çevredekiler araya girerek beni kenara çekti. Ben de onlara 'Devletime milletime laf ettirmem' dedim. Sonra da oradan ayrıldım. Hasan Akkuş'tan şikayetçiyim.

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