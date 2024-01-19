A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural saldırı anını anlattı | Video
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar ifadesinde ne anlattı? Belediye rüşvet soruşturması ne aşamada? Detayları saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı. Vural saldırı anında neler yaşandığını da anlattı..
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