A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural saldırı anını anlattı | Video

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar ifadesinde ne anlattı? Belediye rüşvet soruşturması ne aşamada? Detayları saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural canlı yayında aktardı. Vural saldırı anında neler yaşandığını da anlattı..