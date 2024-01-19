CHP'li Hasan Akkuş yaşlı kadına saldırdı, küfretti! Tepkiler art arda geldi | Video 19.01.2024 | 14:11 CHP’li Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalıkta bulunan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş’un, ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadına saldırdığı ortaya çıktı. Akkuş önce kadının boğazını sıktı, sonra kadına küfür etti. Başörtülü kadına saldıran ve hakaret eden Akkuş’a yönelik tepkiler de art arda geldi. İşte o tepkiler… VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP'li Büyükçekmece Belediyesine yönelik başlatılan rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'a saldırdı. Bu saldırı büyük bir tepki çekerken, Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un da ne yaşandığını merak eden bir başörtülü kadına saldırdığı ortaya çıktı. Akkuş önce kadının boğazını sıktı, sonra kadına "sanane ulan" diyerek küfür etti. Saldırı anını gösteren görüntüler de sosyal medyada kısa sürede yayınlandı. Başörtülü kadına saldıran Akkuş'a yönelik tepkiler de art arda geldi.

"BİR KADINA KÜFÜR EDEREK SALDIRMASI, UTANÇ VERİCİDİR"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) saldırı hakkında tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. KADEM yaptığı açıklamada, "Siyasetçiden beklenen, şiddet değil hizmettir. Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un, belediye önünde bir kadına küfür ederek saldırması, utanç vericidir ve cezalandırılmalıdır. Benzer saldırıların olmadığı ve tüm kadınların onurlarıyla güven içinde yaşayabileceği yarınlar için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"KARAKTERSİZ ADAM! BU SÖZLERİN, BU HAREKETİN HESABINI VERECEKSİN"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Akkuş'un kadına saldırısına tepki gösterenlerden oldu. Saral, "Ahlaksız! Karaktersiz adam! Bu sözlerin, bu hareketin hesabını vereceksin. Bir kadının boğazını sıkarak ağza alınmayacak laflar etmek anca sizin gibilere yakışır! CHP halk partisinden terör partisine evrilmeye başlamış! 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' " ifadelerini kullandı.

"ZEHİR KUSAN KÖHNE ZİHNİYET İLE…"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe da CHP'li Akkuş'un kadına yönelik şiddetine tepki gösterdi. Kabaktepe, "Önce bir basın emekçisine alçak saldırı, sonra başörtülü vatandaşımıza ağıza alınmayacak hakaretler... Şehit ailelerimize, kadınlarımıza ve kutsallarımıza zehir kusan köhne zihniyet ile mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz! Hakarete uğrayan vatandaşımızın tüm hukuki süreçlerinde yanında olacağız" şeklinde yazdı.

TEPKİLER DEVAM EDİYOR: "KADIN HAKLARI SAVUNUCULARI NEREDESİNİZ"

Siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının dışında vatandaşlar da başörtülü kadına Akkuş'un yaptığı saldırıya ve küfürlere tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı saldırı anının görüntüsünü ve hakaret ettiğini gösteren anların görüntüsünü paylaşarak hem CHP'ye hem de Akkuş'a tepkilerini dile getirmeye devam ediyor. "Kadın hakları savunucuları neredesiniz?" diyen vatandaşlar sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırırken Akkuş'un hesap vermesini istiyor.

İMAMOĞLU'NUN ADAMI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akkuş Büyükçekmece Belediyesi'nde 1994 yılından 2016'ya kadar Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. 2016'dan bugüne ise Siyasi ve Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2020 yılında İSE İBB'de Sivil Toplum Kuruluşları Koordinatörlüğü'nde yer alan Akkuş, kendisini bu göreve getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na şu şekilde teşekkür etmişti: "Dileğim; beni bu göreve getirenlere layık olmak, bana inanıp güvenen Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na mahcup olmamaktır. Başaracağım; çünkü omuzlarımdaki sorumluluğun farkındayım. Başaracağım; çünkü Ekrem İmamoğlu başkanımızın başarısında bir nebzede olsa katkım olsun istiyorum."