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Haberler Galeri CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı
Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:22

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar en çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." dedi. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin desteğiyle girmeye hazırlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

İmamoğlu, CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." diyerek ev hanımlarını küçümsedi.

İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Ev hanımlarını küçümsedi: "Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı" | Video

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

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