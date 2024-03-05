Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:22
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi. Programı sunan ismin "Kadınlar en çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." dedi. İmamoğlu'nun bu skandal sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.