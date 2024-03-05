CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Tepkiler çığ gibi: Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı

Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." diyerek ev hanımlarını küçümsedi.

İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Ev hanımlarını küçümsedi: "Ayrıştırmadığınız bir bu kalmıştı" | Video