İmamoğlu’nun yine dili sürçtü: "İSKİ tam bir rezalet" | Video

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yürüttüğü ve İstanbul için hayati önem taşıyan Büyük Melen Projesi’ne çamur atmaya çalışırken İmamoğlu, birden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında konuşmaya başladı. Bu sırada İmamoğlu, “Çok net tabirle çöp. İsmail bey, sadece İSKİ tam bir rezalet.” dedi.