İmamoğlu’nun yine dili sürçtü: "İSKİ tam bir rezalet" | Video
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yürüttüğü ve İstanbul için hayati önem taşıyan Büyük Melen Projesi’ne çamur atmaya çalışırken İmamoğlu, birden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında konuşmaya başladı. Bu sırada İmamoğlu, “Çok net tabirle çöp. İsmail bey, sadece İSKİ tam bir rezalet.” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
İmamoğlu’nun yine dili sürçtü: "İSKİ tam bir rezalet" | Video 05.03.2024 | 10:51
05:42
05:07
Okan Müderrisoğlu | Bir İstanbul analizi... 05.03.2024 | 09:54
03:44
Salih Tuna | Türklerin yüzde kaçı ahlaksız? 05.03.2024 | 09:52
03:08
Haşmet Babaoğlu | Tekmeleme oyunu 05.03.2024 | 09:49
01:01
11 ilde 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 05.03.2024 | 09:23
31:45
02:17
Çanakkale’de meydana gelen deprem İstanbul’da da hissedildi 04.03.2024 | 22:23
02:55
00:24
Çanakkale'deki deprem anından ilk görüntüler 04.03.2024 | 22:09
02:20
A Haber muhabiri 4,9 büyüklüğünde depremin hissedildiği Bursa'dan aktardı 04.03.2024 | 22:05
03:30
SON DAKİKA | Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem! 04.03.2024 | 21:58
00:58
Mecidiyeköy metrobüs durağında insan seli 04.03.2024 | 20:53
01:26
02:06
Başkan Erdoğan: Çalışan ve emeklinin gelirini artıracağız 04.03.2024 | 18:56
04:42
Başkan Erdoğan: Ekonomimiz büyümeyi sürdürüyor 04.03.2024 | 18:54
34:12
Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 04.03.2024 | 18:50
02:02
04:25
Üsküdar Çocuk Köyü açıldı! Murat Kurum açılışını yaptı | Video 04.03.2024 | 15:47