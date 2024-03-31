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Haberler Galeri Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 14:59

Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

31 Mart akşamı takip edilecek seçim sonucu il ve ilçe bazında sorgulanacak. O sorgulamalar arasında Isparta seçim sonuçları da var. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerin adaylarının görüleceği pusulanın ardından adayların oy oranları canlı olarak takip edilecek. Isparta'da seçimi kim kazandı sorusu YSK tarafından açıklanacak resmi veriler sonrası netleşecek. Sandık açıldıkça Isparta yerel seçim sonuçları 2024 sayfası güncellenecek. Detaylar sabah.com.tr'de!

Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

YSK kanalından aktarılacak canlı oy oranları Isparta seçim sonuçları sayfasına yansıyacak. Oyunu kullanan seçmen, akşam saatlerinde ekran başında yerini alacak. hangi adayın yüzde kaç oy alacağı yakın mercek altına alınacak. İşte, Isparta yerel seçim sonuçları 2024 ekranı…

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Seçimleri Türkiye; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ile muhtarlarını seçecek. Yüzdeleri canlı ve anlık olarak takip etmek için Isparta Yerel Seçim Sonuçları ekranını haberin detayından inceleyebilirsiniz.

Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Şükrü Başdeğirmen

MHP: Yusuf Ziya Günaydın

CHP: Atakan Yazgan

İYİ Parti: Ahmet Tural

DEM Parti: Meral Karakuş

Isparta Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Isparta'da ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Aksu Seçim Sonuçları

Atabey Seçim Sonuçları

Eğirdir Seçim Sonuçları

Gelendost Seçim Sonuçları

Gönen Seçim Sonuçları

Keçiborlu Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Şarkikaraağaç Seçim Sonuçları

Senirkent Seçim Sonuçları

Sütçüler Seçim Sonuçları

Uluborlu Seçim Sonuçları

Yalvaç Seçim Sonuçları

Yenişarbademli Seçim Sonuçları

Büyükkabaca Seçim Sonuçları

Çarıksaraylar Seçim Sonuçları

Çiçekpınar Seçim Sonuçları

Güneykent Seçim Sonuçları

Hüyüklü Seçim Sonuçları

Kuleönü Seçim Sonuçları

Sarıidris Seçim Sonuçları

Sav Seçim Sonuçları

Senir Seçim Sonuçları

Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Şükrü Başdeğirmen, CHP Atakan Yazgan, MHP Yusuf Ziya Günaydın, İYİ Parti Ahmet Tural ve DEM Parti ise Meral Karakuş ismi ile oy pusulasında yer alacaklar. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

KİMLER OY KULLANAMAZ?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre seçim tarihi itibarıyla 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar oy kullanamaz. İşte, o durumlar:

1. Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir),

2. Askeri öğrenciler,

3. Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar (Ek: 10.6.1983 – 2839/44 md. Değişik: 27.10.1995–4125/2 md.).

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