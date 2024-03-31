Isparta seçim sonuçları 2024! YSK ile 31 Mart Isparta yerel seçim sonuçları canlı oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
14:59
31 Mart akşamı takip edilecek seçim sonucu il ve ilçe bazında sorgulanacak. O sorgulamalar arasında Isparta seçim sonuçları da var. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti gibi siyasi partilerin adaylarının görüleceği pusulanın ardından adayların oy oranları canlı olarak takip edilecek. Isparta'da seçimi kim kazandı sorusu YSK tarafından açıklanacak resmi veriler sonrası netleşecek. Sandık açıldıkça Isparta yerel seçim sonuçları 2024 sayfası güncellenecek. Detaylar sabah.com.tr'de!