Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor!

GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜME TERK EDİLDİ

7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarda 106 bin 624 yaralının, 44 bin 930 can kaybının olduğu belirtilirken, bombardımanlarına devam eden İsrail Gazze'ye tek bir insani yardımın girmesine bile izin vermedi. Milyarlarca insanın gözü önünde bir toplum ölüme terk edilirken Türkiye, İsrail zulmüne karşı en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriydi. 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslüman halkın yanında olmaya ve onların sesini dünyaya duyurmaya devam eden Türkiye, Filistin'in mücadelesini her alanda gündeme getirdi.