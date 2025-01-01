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Haberler Galeri Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluşuyor!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:53

Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde buluşuyor!

Dünya, Siyonist İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sivillere yönelik uyguladığı soykırıma sessiz kaldı. Her zaman mazlumların sesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Filistin halkının mücadelesini dünyaya haykırdı. Filistinli kardeşlerine destek veren Türkiye, yeni yılın ilk gününde de Gazze için tek yürek olacak. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen ve 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Büyük Filistin Yürüyüşü için yüzbinler, 2025'in ilk gününde Galata Köprüsü buluşacak. Tarihi yarımadadaki camilerde kılınacak sabah namazı sonrası Galata Köprüsü'ne yürüyecek olan yüzbinler, katil İsrail'i lanetleyecek ve Filistin halkının haklı mücadelesini bir kez daha dünyaya haykıracak

Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor!

Dünya, 21. Yüzyıl'da tarihin en sistematik katliamlarından birine tanıklık etti. 7 Ekim 2023'ten bu yana Siyonist İsrail'in Filistin halkına yönelik uyguladığı kanlı soykırım, bir insanlık utancı olarak tarihe geçti.

Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor!

DÜNYA GAZZE'DEN YÜKSELEN FERYADA SESSİZ!

Her fırsatta insan hakları ve demokrasi dersi veren Batılı ülkeler ise Gazze'deki zulme tek kelime etmedi. Evlerin, hastanelerin hatta ambulansların bile bombalandığı, kadınların ve çocukların 'terör hedefi' olarak gösterilerek ölüme itildiği, bebeklerin ya açlıktan ya da soğuktan donarak öldüğü Gazze'den yükselen feryatları duymazdan, görmezden geldi.

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Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor!

GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜME TERK EDİLDİ

7 Ekim'den bu yana devam eden katliamlarda 106 bin 624 yaralının, 44 bin 930 can kaybının olduğu belirtilirken, bombardımanlarına devam eden İsrail Gazze'ye tek bir insani yardımın girmesine bile izin vermedi. Milyarlarca insanın gözü önünde bir toplum ölüme terk edilirken Türkiye, İsrail zulmüne karşı en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriydi. 7 Ekim'den bu yana Gazzeli Müslüman halkın yanında olmaya ve onların sesini dünyaya duyurmaya devam eden Türkiye, Filistin'in mücadelesini her alanda gündeme getirdi.

Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor!

GALATA KÖPRÜSÜ'NDEN DÜNYAYA MESAJ: İSRAİL ZULMÜNE KARŞI TÜRKİYE VE FİLİSTİN TEK YÜREK

Türk halkı, Netanyahu hükümetinin zulmüne uğrayan Filistinli kardeşleri için bu yıl da yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde buluşmak ve soykırımı lanetlemek için harekete geçti. Öyle ki geçtiğimiz yıl 250 bin kişinin katıldığı Gazze yürüyüşü, bu yıl da 1 Ocak'ta düzenlenecek. Milli İrade Platformu tarafından organize edilen ve 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylemde İsrail'in devam eden katliam ve soykırımı yürüyüşle protesto edilecek.

Katil İsrail zulmüne karşı Türkiye tek yürek: Yüzbinler Büyük Filistin Yürüyüşü için Galata Köprüsü’nde buluşuyor!

Tarihi yürüyüşte, Tarihi Yarımada'da bulunan camilerde sabah namazının kılınması ardından yürüyerek Galata Köprüsü'ne hareket edilmesi planlanıyor. "İnsanlık ittifakı" sloganı ile Galata Köprüsü'nde buluşacak olan eylemcilerin yürüyüşü saat 08.30'da başlayacak. Sosyal medyada ise bugünkü Gazze yürüyüşü için çeşitli çağrılar yapılıyor. İsrail'in soykırımına "dur" demek için gerçekleştirilecek yürüyüşe oyuncu, yazar, futbolcu ya da siyasetçilerin de katılması bekleniyor.

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