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Haberler Galeri Konya Ereğli seçim sonuçları | Ereğli 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 13:30

Konya Ereğli seçim sonuçları | Ereğli 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

Konya'nın Ereğli ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Ereğli yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

Konya Ereğli seçim sonuçları | YSK Ereğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, Ereğli ilçesindeki belediye başkanları ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını halk oylamasıyla seçecekler. Bu süreçte seçmenler 31 Mart akşamı Ereğli yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden detaylı bir şekilde inceleyebilecekler. İşte, 2024 Ereğli yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları...

KONYA EREĞLİ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Konya Ereğli seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Konya Ereğli seçim sonuçları | YSK Ereğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA EREĞLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

MHP: Hüseyin Oprukçu

CHP: Ümit Akpınar

İYİ Parti: Ufuk Demirbaş

Yeniden Refah Partisi: Özkan Özgüven

Konya Ereğli Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Konya Ereğli seçim sonuçları | YSK Ereğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Konya'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ahırlı Seçim Sonuçları

Akören Seçim Sonuçların

Akşehir Seçim Sonuçları

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Yalıhüyük Seçim Sonuçları

Yunak Seçim Sonuçları

Konya Ereğli seçim sonuçları | YSK Ereğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

KONYA EREĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Konya Ereğli 'de MHP Hüseyin Oprukçu, CHP Ümit Akpınar, İYİ Parti Ufuk Demirbaş ve Yeniden Refah Partisi Özkan Özgüven ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Konya Ereğli seçim sonuçları | YSK Ereğli yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

EREĞLİ MAHALLELERİ

Ereğli 'de 87 mahalle vardır:

  1. 500 Evler
  2. Acıkuyu
  3. Acıpınar
  4. Adabağ
  5. Akhüyük
  6. Alhan
  7. Alpaslan
  8. Aşağıgöndelen
  9. Aşıklar
  10. Atakent
  11. Aydınlar
  12. Aziziye
  13. Bahçeli
  14. Barbaros
  15. Batıalagözlü
  16. Belceağaç
  17. Belkaya
  18. Beyköy
  19. Beyören
  20. Boyacıali
  21. Bulgurluk
  22. Burhaniye
  23. Büyükdede
  24. Cahı
  25. Camikebir
  26. Cumhuriyet
  27. Çakmak
  28. Çayhan
  29. Çiller
  30. Çimencik
  31. Çömlekçi
  32. Dalmaz
  33. Dogualagözlü
  34. Eti
  35. Fatih
  36. Gaybi
  37. Gökçeyazı
  38. Göktöme
  39. Gülbahçe
  40. Hacımemiş
  41. Hacımustafa
  42. Hacımutahir
  43. Hamidiye
  44. Hıdırlı
  45. Hortu
  46. Kamışlıkuyu
  47. Karaburun
  48. Kargacı
  49. Kazancı
  50. Kızılgedik
  51. Kuskuncuk
  52. Kutören
  53. Kuzukuyu
  54. Mehmet Akif
  55. Melicek
  56. Mimar Sinan
  57. Namık Kemal
  58. Orhangazi
  59. Orhaniye
  60. Özgürler
  61. Pınarözü
  62. Pirömer
  63. Sarıca
  64. Sarıtopallı
  65. Selçuklu
  66. Servili
  67. Sümer
  68. Şinasi
  69. Talatpaşa
  70. Taşağıl
  71. Taşbudak
  72. Tatlıkuyu
  73. Toros
  74. Türbe
  75. Türkmen
  76. Ulumeşe
  77. Üçgöz
  78. Yazlık
  79. Yellice
  80. Yenibağlar
  81. Yeniköy
  82. Yıldırımbeyazıt
  83. Yıldızlı
  84. Yukarıgöndelen
  85. Yunuslu
  86. Zengen
  87. Ziya Gökalp
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