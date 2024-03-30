Giriş Tarihi: 30.03.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
13:30
Konya Ereğli seçim sonuçları | Ereğli 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Konya'nın Ereğli ilçesindeki seçim sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İlçede yaşayan on binlerce seçmen, 31 Mart'taki seçimlerin sonucunu merakla bekliyor. Seçmenler, seçimi kimin kazandığını anlık olarak öğrenmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun Ereğli yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden takip edecekler. Türkiye Mahalli İdareler Seçimleri 2024'ün canlı ve anlık oy oranlarıyla ilgili detayları da sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz.