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Haberler Galeri Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:37

Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye yerel seçimleri ile Nevşehir yeni belediye başkan adayını belirlemek için sandığa gidiyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen sandıkta kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. YSK seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de canlı ve anlık yayınlanacak ve Yüksek Seçim Kurulu yayın yasağının kalkmasının ardından Nevşehir seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. İşte 2024 Nevşehir seçim sonuçları 2024 canlı takip ekranı.

Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Nevşehir seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa giden seçmenler için seçim sonuçları il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve Nevşehir seçimi kim kazandı belli olacak. İşte YSK ile Nevşehir seçim sonuçları 2024 canlı ve güncel takip ekranı.

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NEVSEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Mehmet Savran

MHP: Adnan Doğu

CHP: Mehmet Bilgin

İYİ Parti: Rasim Arı

DEM Parti: Helin Elif Geyik

Yeniden Refah: Nail Çelik

Zafer Partisi: Burak Aşıkoğlu

Nevşehir Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Nevşehir'de ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Acıgöl Seçim Sonuçları

Avanos Seçim Sonuçları

Derinkuyu Seçim Sonuçları

Gülşehir Seçim Sonuçları

Hacıbektaş Seçim Sonuçları

Kozaklı Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Ürgüp Seçim Sonuçları

Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

NEVSEŞİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Mehmet Savran, MHP Adnan Doğu, CHP Mehmet Bilgin,İYİ Parti Rasim Arı, DEM Parti Helin Elif Geyik, Yeniden Refah Nail Çelik, Zafer Partisi Burak Aşıkoğlu ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz

Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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