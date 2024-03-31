Nevşehir seçim sonuçları takip ekranı! YSK Nevşehir yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Nevşehir seçim sonuçları 31 Mart Pazar günü belli oluyor. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa giden seçmenler için seçim sonuçları il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de olacak. Yerel seçim sonuçları, oy sayımının devam ettiği sırada açılan sandık sayılarına göre güncellenecek ve nihayetinde sandıkların tamamının açılmasıyla yanıt bulacak ve Nevşehir seçimi kim kazandı belli olacak. İşte YSK ile Nevşehir seçim sonuçları 2024 canlı ve güncel takip ekranı.

NEVŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları ekranı;