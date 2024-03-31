Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
07:30
Ordu Altınordu seçim sonuç ekranı! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Ordu Altınordu seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başlarken aynı gün 17.00'da son bulacak. Bu noktada Ordu'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar Altınordu seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Altınordu yerel seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.