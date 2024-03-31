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Haberler Galeri Ordu Altınordu seçim sonuç ekranı! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:30

Ordu Altınordu seçim sonuç ekranı! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Ordu Altınordu seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi sabah 08.00 itibariyle başlarken aynı gün 17.00'da son bulacak. Bu noktada Ordu'da ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar Altınordu seçimi kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe canlı ve anlık sabah.com.tr'de olacak. İşte YSK Seçim Sonuçları ile Altınordu yerel seçim sonucu öğrenme ekranı ve adayların oy oranları.

Ordu Altınordu seçim sonuçları! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Altınordu yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak ordu seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

ORDU ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ordu Altinordu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Ordu Altınordu seçim sonuçları! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ORDU ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti :Aşkın Tören

CHP: Ulaş Tepe

DEM Parti: Aydın Er

İYİ PARTİ:Çağatay Deniz

Yeniden Refah Partisi: Orhan Gündoğdu

Saadet Partisi: Haluk Şensoy

Ordu Altinordu Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Ordu Altınordu seçim sonuçları! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ORDU ALTINORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Ordu Altınordu'da AK Parti Muhammet Kökten, CHP Ulaş Tepe, İYİ Part iÇağatay Cengiz, Yeniden Refah Partisi Orhan Gündoğdu, DEM Parti Aydın Er ve Saadet Partisi Haluk Şensoy

ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ordu Altınordu seçim sonuçları! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ORDU İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Ordu'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz.

Altınordu seçim sonuçları

Akkuş seçim sonuçları

Aybastı seçim sonuçları

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Çatalpınar seçim sonuçları

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Kumru seçim sonuçları

Mesudiye seçim sonuçları

Perşembe seçim sonuçları

Ulubey seçim sonuçları

Ünye seçim sonuçları

Ordu Altınordu seçim sonuçları! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ALTINORDU MAHALLELERİ

AKÇATEPE

AKKİSE

AKYAZI

ALEMBEY

ALINCA

ALİSAYVAN

ALTUNYURT

ARPAKÖY

ARTIKLI

ATAKÖY

AYDINLIK

AZİZİYE

BAHARİYE

BAHÇELİEVLER

BAYADI

BAYRAMLI

BOZTEPE

BUCAK

BURHANETTİNKÖY

CUMHURİYET

CUMHURİYET (KÖY)

ÇAVUŞLAR

DEDELİ

DELİKKAYA

DİKENCE

DURUGÖL

DÜZ

DÜZKÖY

EMEN

ERENLİ

ESKİPAZAR

EYÜPLÜ

GERCE

GÖKÖMER

GÜMÜŞKÖY

GÜNÖREN

GÜZELYALI

GÜZELYALI (UZUNİSA)

HACILAR

HATİPLİ

HÜRRİYET

IŞIKLI

KARAAĞAÇ

KARACAÖMER

KARAOLUK

KARAPINAR

KARŞIYAKA

KAYABAŞI

KAYADİBİ

KISACIK

KIZILHİSAR

KİRAZLİMANI

KOVANCI

KÖKENLİ

KUMBAŞI

KURTULMUŞ

KUYLU

MUBAREK

NİZAMETTİN

OĞMACA

ORHANİYE

ORTAKÖY

OSMANİYE

ÖCELİ

ÖRENCİK

ÖVÜNDÜK

PELİTLİ

SAĞIRLI

SARAY

SARAYCIK

SELİMİYE

SUBAŞI

ŞAHİNCİLİ

ŞARKİYE

ŞENKÖY

ŞENOCAK

ŞİRİNEVLER

TAŞBAŞI

TERZİLİ

TEYNELİ

TOPLUCA

UZUNİSA

UZUNMUSA

YAĞIZLI

YARAŞLI

YEMİŞLİ

YENİ

YEŞİLKÖY

YILDIZLI

YUKARITEPE

ZAFER

ZAFERİMİLLİ

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