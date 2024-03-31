Ordu Altınordu seçim sonuç ekranı! YSK Altınordu yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Mahalli İdareler Seçimleri için geri sayım başladı! 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Altınordu yeni belediye başkanı halk oylamasıyla belirlenecek. Seçmenler, ilçe ve mahalleleri için önemli kararlar alacakları bu süreçte sabah.com.tr'den canlı ve anlık olarak ordu seçim sonuçlarını takip edebilecekler.

ORDU ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Ordu Altinordu seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.