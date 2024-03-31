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Haberler Galeri Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 31.03.2024 07:17 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 07:40

Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

2024 Türkiye yerel seçimleri ile Sinop yeni belediye başkan adayını belirlemek için sandığa gidiyor. 31 Mart Pazar günü milyonlarca seçmen sandıkta kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü basacak. YSK seçim sonuçları ile il il, ilçe ilçe sabah.com.tr'de canlı ve anlık yayınlanacak. Sinop seçimi kim kazandı sorusu oy sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak. İşte 2024 Sinop seçim sonuçları canlı ve anlık takip ekranı.

Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Oy kullanma işleminin yurt genelinde 31 Mart Pazar günü saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü yerel seçim sonuçları 2024'de olacak. Sinop seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 kişi olarak açıklanırken Sinop'ta ikamet ederek oyunu kullanacak olan vatandaşlar "Sinop seçimi kim kazandı 2024" oy sayım işlemlerinin tamamlanması ile öğrenecek. İşte YSK ile canlı ve anlık seçim sonuçları 2024 takip ekranı ile Sinop seçim sonucu sabah.com.tr'de.

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI- 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Yerel seçimlerde partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları 31 Mart akşamı anbean paylaşılacak. İşte; il ve ilçe bazında arama yaparak ulaşabileceğiniz anlık veriler için Sinop Yerel Seçim Sonuçları ekranı;

Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI 2024 – CANLI

AK Parti: Yakup Üçüncüoğlu

CHP: Metin Gürbüz

İYİ Parti: Serpil Ünlütürk

DEM Parti: Sedef Karakurt

Yeniden Refah: Mete Çağdaş

Zafer Partisi: Sinan Korkut

Sinop Seçim Sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Sinop'ta ilçe ilçe seçim sonuçlarını takip etmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Ayancık Seçim Sonuçları

Boyabat Seçim Sonuçları

Dikmen Seçim Sonuçları

Durağan Seçim Sonuçları

Erfelek Seçim Sonuçları

Gerze Seçim Sonuçları

Merkez Seçim Sonuçları

Saraydüzü Seçim Sonuçları

Türkeli Seçim Sonuçları

Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Yakup Üçüncüoğlu, CHP Metin Gürbüz, İYİ Parti Serpil Ünlütürk, DEM Parti Sedef Karakurt, Yeniden Refah Mete Çağdaş, Zafer Partisi Sinan Korkut, Saadet Barbaros Baltacı, HÜDA PAR Nail Yalçın, DEVA Partisi Metin Kandemir ismi ile oy pusulasında yer alacak. Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sinop seçim sonuçları takip ekranı! YSK Sinop yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasakları belirleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

*Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

*Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

*Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

*Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

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