Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

Kabine Toplantısı son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi olacak. Toplantıda, cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, EYT düzenlemesinin takvimi, İsveç'teki islamofobik saldırı ve yargı paketinin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla duyuracak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...