Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

Kabine Toplantısı haberi son dakika: Milyonların gözünü çevirdiği kritik Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ana gündemini ekonomi oluşturacak. 84 milyona vergi ve alacaklarda barış eli uzatacak devletin vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketini sunması bekleniyor. EYT, yargı paketi ve İsveç'teki İslamofobik saldırı da ele alınması beklenen diğer konular arasında yer alıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları…