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Haberler Galeri Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacak
Giriş Tarihi: 23.01.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 16:22

Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklayacak

Kabine Toplantısı son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi olacak. Toplantıda, cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketinin görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, EYT düzenlemesinin takvimi, İsveç'teki islamofobik saldırı ve yargı paketinin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla duyuracak. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

Kabine Toplantısı haberi son dakika: Milyonların gözünü çevirdiği kritik Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ana gündemini ekonomi oluşturacak. 84 milyona vergi ve alacaklarda barış eli uzatacak devletin vergi, sigorta primi borçları ile idari cezalara yapılandırma paketini sunması bekleniyor. EYT, yargı paketi ve İsveç'teki İslamofobik saldırı da ele alınması beklenen diğer konular arasında yer alıyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

SON DAKİKA: CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YAPILANDIRMA PAKETİ GELİYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma paketi ile devlet 84 milyona zeytin dalı uzatmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da sosyal güvenlik primlerine yönelik yapılandırma konusunda çalışmalar yaptı.

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Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

Uzun vadelerde ödeme kolaylığı sağlanması ve paketten yararlanmak için herhangi bir teminat istenmemesi için çalışıldı.

Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

Paket ile birlikte hacizler kaldırılacak, icra takipleri de durdurulacak. Milyonlarca vatandaşa nefes aldıracak yeni paketin detaylarını kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Son dakika: Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklayacak

EYT DÜZENLEMESİNİN TAKVİMİ, YARGI PAKETİ...

Başkan Erdoğan'ın müjdelediği yaş şartının kaldırıldığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin takvimi ve maaşların ne zaman verileceğine dair değerlendirme yapılması bekleniyor.

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