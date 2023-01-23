Video Haber SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan İsveç’e NATO tepkisi | Video
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan İsveç’e NATO tepkisi | Video

SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan İsveç’e NATO tepkisi | Video

23.01.2023 | 19:13

Kabine Toplantısı son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren kritik Kabine Toplantısı sona erdi.

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