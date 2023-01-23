Kabine sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Kabine Toplantısı son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi oldu. Toplantıda, cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi de görüşüldü.