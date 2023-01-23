Başkan Erdoğan'dan vergi ve prim borcuna düzenleme müjdesi | Video

Kabine Toplantısı son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.20'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Gözlerin çevrildiği Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi oldu. Toplantıda, cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi de görüşüldü. Toplantıda ayrıca, EYT düzenlemesinin takvimi, İsveç'teki islamofobik saldırı ve yargı paketi de ele alındı. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını millete sesleniş konuşmasıyla duyurdu. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili son dakika haberinin detayları...