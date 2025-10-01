Türk Aktivist Sumud Filosu’ndaki son durumu anlattı: İletişim araçlarına dijital saldırı!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.10.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:58

Katil İsrail, Gazze'yi adım adım işgal ederken Küresel Sumud Filosu Filistin'e insani yardımı için yola çıktı. Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Emin Aydın yaşadıklarını ve son durumu AHaber'e bağlanarak anlattı. Emin Aydın, iletişim araçlarına da dijital saldırı olduğunu söylerken, "Bizim amacımız ablukayı kırmak, koridor açmak. Bu yolculuğun ortak noktası insanlık ve vicdan." dedi.

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

SUMUD FİLOSU'NDA SON DURUM: TÜRK AKTİVİST YAŞANANLARI ANLATTI!

İletişim araçlarına dijital saldırı olduğunu kaydeden Türk Aktivist Emin Aydın, "Gazze'ye gitmekten vazgeçmeyeceğiz. Gazze'ye doğru kardeşlerimizin yaralarına merhem olmak amacıyla ilerliyoruz." dedi.

Emin Aydın, "1 ay önce Netanyahu Gazze'yi tamamen işgal etmek için kararlarını açıklamışlardı. Bizim şu anda yardım malzemeleri Gazze'nin 1 günlük ihtiyacının yarısını bile karşılamıyor. Bizim amacımız ablukayı kırmak, koridor açmak. Bu yolculuğun ortak noktası insanlık ve vicdan. ifadelerini kullandı.

AYÇİN KANTOĞLU: HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUZ

Aktivist Ayçin Kantoğlu, Sumud Filosu'ndan A Haber canlı yayınına bağlandı.

Kantoğlu, "Gazze kıyılarını 3 saat sonra göreceğiz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Umarım ablukayı kırmak bize nasip olur eğer bizi engellerlerse arkamızdan gelenler bu ablukayı kıracak. Surda bir gedik açtıysak ne mutlu bize" dedi.