Giriş Tarihi: 01.10.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:58
Türk Aktivist Sumud Filosu'ndaki son durumu anlattı: İletişim araçlarına dijital saldırı!
Katil İsrail, Gazze'yi adım adım işgal ederken Küresel Sumud Filosu Filistin'e insani yardımı için yola çıktı. Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivist Emin Aydın yaşadıklarını ve son durumu AHaber'e bağlanarak anlattı. Emin Aydın, iletişim araçlarına da dijital saldırı olduğunu söylerken, "Bizim amacımız ablukayı kırmak, koridor açmak. Bu yolculuğun ortak noktası insanlık ve vicdan." dedi.