Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber'de açıkladı: "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var!" | Video
İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, bugün Gazze'ye ulaşacak. Gemiden bulunan aktivistler yüksek riskli bölgeye girdiklerini duyururken yapılan açıklamada filo üzerinde İHA hareketliliğin arttığı belirtildi. Küresel Sumud Filosu'nda bulunan aktivist Emin Aydın A Haber canlı yayınında özel açıklamalardan bulundu. Emin Aydın, "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var. Uyurken bile can yeleklerimizi çıkarmıyoruz." dedi.
