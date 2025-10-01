Video Dünya SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video

SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video

01.10.2025 | 09:30

Son dakika haberi: İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na öncülük eden "Alma" gemisinin çok yakınına bir İsrail gemisinin yanaştığı ve iletişim sistemlerini bozarak motorunu devre dışı bıraktığı bildirildi. Öte yandan; Aktivist Ayçin Kantoğlu, Sumud Filosu'ndan A Haber canlı yayınına bağlandı. Kantoğlu, "Gazze kıyılarını 3 saat sonra göreceğiz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Umarım ablukayı kırmak bize nasip olur eğer bizi engellerlerse arkamızdan gelenler bu ablukayı kıracak. Surda bir gedik açtıysak ne mutlu bize" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: ’Sumud Filosu’ Gazze’ye çok yaklaştı! | Video 14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
Küresel Sumud Filosu’nun 3 gün içinde Gazze’ye ulaşması bekleniyor | Video 01:31
Küresel Sumud Filosu'nun 3 gün içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor | Video 01.10.2025 | 08:59
Pakistan’da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 00:41
Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 30.09.2025 | 15:39
Almanya Başbakanı Merz: Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat | Video 06:03
Almanya Başbakanı Merz: "Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat" | Video 30.09.2025 | 12:39
Vietnam’ı vuran Bualoi Tayfunu’nda can kaybı 19’a yükseldi | Video 02:17
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39
Endonezya’da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 02:44
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 30.09.2025 | 12:39
Netanyahu, Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’nı kabul etti | Video 06:59
Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti | Video 30.09.2025 | 08:58
Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız | Video 07:56
Polonya Başbakanı Tusk: "Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız" | Video 29.09.2025 | 15:53
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber’de anlattı | Video 08:49
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video 29.09.2025 | 15:21
Bualoi tayfunu Vietnam’a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 00:37
Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 29.09.2025 | 14:07
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 01:25
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 28.09.2025 | 08:40
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 01:59
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 28.09.2025 | 08:40
Berlin’deki Tüm Gözler Gazze’de gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 14:03
Berlin’deki "Tüm Gözler Gazze’de" gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 28.09.2025 | 08:40
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video 05:57
İran, İsrail’in gizli nükleer belgelerini yayınladı | Video 25.09.2025 | 09:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü 06:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü 24.09.2025 | 18:04
Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video 01:31
Hindistan’ı sel vurdu: 12 ölü | Video 24.09.2025 | 14:23
Başkan Erdoğan’ın sözleri Times Meydanı’ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 02:09
Başkan Erdoğan'ın sözleri Times Meydanı'ndaki led ekranlara yansıtıldı | Video 24.09.2025 | 14:15
Başpiskopostan küstah tehdit! Türkleri Ada’dan atmalıyız | Video 02:22
Başpiskopostan küstah tehdit! "Türkleri Ada'dan atmalıyız" | Video 23.09.2025 | 13:25
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı | Video 00:48
ABD Başkanı Trump, Charlie Kirk için düzenlenen anma törenine katıldı | Video 22.09.2025 | 09:05
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü | Video 00:49
Fas’ta Filistin’e destek yürüyüşü | Video 21.09.2025 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY