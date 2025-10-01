SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video
Son dakika haberi: İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na öncülük eden "Alma" gemisinin çok yakınına bir İsrail gemisinin yanaştığı ve iletişim sistemlerini bozarak motorunu devre dışı bıraktığı bildirildi. Öte yandan; Aktivist Ayçin Kantoğlu, Sumud Filosu'ndan A Haber canlı yayınına bağlandı. Kantoğlu, "Gazze kıyılarını 3 saat sonra göreceğiz. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Umarım ablukayı kırmak bize nasip olur eğer bizi engellerlerse arkamızdan gelenler bu ablukayı kıracak. Surda bir gedik açtıysak ne mutlu bize" dedi.
