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Canlı yayın istemişti Feto çanı bırakıp gitti

’da, çoğu yabancı 17 katılımcıyla ’da bir otelde yapılan sır toplantıda ’in rolü ortaya çıktı

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.1.2018
Canlı yayın istemişti Feto çanı bırakıp gitti

İstanbul 'daki Splendid Otel'de 15-17 Temmuz'da çoğu yabancı 17 kişinin toplantısının detayları gün yüzüne çıkıyor. İsmi gizli tutulan Splendid Otel İşletme Müdürü'nün anlatımına göre, toplantıya katılanların rezervasyonu mayıs ayında yapıldı. İşte otel müdürünün aktardıkları:
Grup, 'da ikişerli üçerli gruplar halinde geldi. 17 kişilik gruptan bir kişi 'No Show' durumundaydı, yani otele giriş yapmamış olarak gözüküyordu.
İsminin olduğunu öğrendiğim bey geldi. İnternet kullanmak canlı yayına bağlanmak zorunda olduğunu belirtip sessiz bir yer istedi. Resepsiyona, ofisimi talep ederse açmalarını söyledim. 17.30 sıralarında otelden ayrıldım.
Henri Barkey giderken resepsiyon bankosunun üzerine, üstünde Pensilvanya yazan zil bıraktı. Zil, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Canlı yayın istemişti Feto çanı bırakıp gitti
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