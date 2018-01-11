16 ilde FETÖ'nün "kripto ablalarına" operasyon

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hakim ve savcı adaylarını sınavlara hazırlayan üst düzey 'Abla' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 kentte operasyon başlatıldı.



Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün yargı ayağından sorumlu üst düzey 'Abla' yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



HAKİM VE SAVCILIK SINAVLARINA HAZIRLIYORLARDI



Örgütün belirlediği avukatları hakim ve savcılık sınavlarına hazırlayan adayları örgütün 'gizli çalışma evlerinde' hazırladığı tespit edilen 26 'Abla'ya yönelik İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kocaeli, Trabzon, Sinop, Ordu, Erzurum, Düzce ve Kastamonu'nun da aralarında olduğu 16 kentte eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 40 adrese düzenlenen baskınlar devam ediyor.

Polis, aranan 10 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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