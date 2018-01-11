Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.



Toplantı ardından kameraların karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal toplantıya ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den MHP ile Milli mutabakat açıklaması

"2 SAATLİK BİR TOPLANTI OLDU"

Milletvekillerimiz düşüncelerini paylaştılar. 24 milletvekilimiz söz istedi ve yaklaşık 2 saat süren toplantıda 13 milletvekilimiz konuşabildi. Kalan 11 milletvekilimiz de önümüzdeki toplantıda söz hakları baki olmak üzere az önce toplantımızı bitirdik.



"4 TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Bu konu uzunca bir zamandan beri Türkiye'nin gündeminde. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin sürdürdüğü 4 terör örgütü ile mücadelesi var. Sınır güvenliği, sınır illerini korumak için, Suriye ve Irak'ta sürdürdüğü ciddi bir mücadele var.



MHP İLE SEÇİM İTTİFAKI

Bizim, Sayın Bahçeli ve MHP ile yürüttüğümüz görüşmeler, aynı zamanda büyük bir milli mutabakatın ilk adımı mesabesindedir. Önümüzdeki süreçte oluşturulacak komisyon aracılığıyla bu mesele teknik olarak çalışılacaktır. Şu anda AK Parti, uyum yasaları çerçevesinde bu ittifak konusunu çalışmaktadır. AK Parti için ittifak, bir teknik meseleden ziyade bir milli mutabakat meselesidir.



"3'ER KİŞİLİK KOMİSYON KURACAK"

Başlangıç olarak, AK Parti ve MHP'nin bu çalışmayı sürdürmek için üçer kişiden oluşacak bir komisyon kurması düşünülmektedir.