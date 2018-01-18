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“Mustafa Kemal’in yoldaşına bak sen!”

bugünkü yazısında skandal tweetleri ile Türkiye gündemine oturan ’nin yeni Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na geniş yer ayırdı. “"'in askerleriyiz, sloganını doğru bulmuyorum" şeklindeki tweet'i başını ağrıtınca öyle bir kıvırdı ki, olursa o kadar olur.” diyen Salih Tuna yazısını şu sözlerle bitiriyor: “ Gülmeyin diyeceğim ama bu kadarı da vicdansızlık olur.”

Giriş Tarihi: 18.1.2018 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 10:34
“Mustafa Kemal’in yoldaşına bak sen!”

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Başkanı'nın kendisini savunma tarzına bayıldım.
Gerçekten çok hoş, çok naif, çok kıvrak.
"Mustafa Kemal'in askerleriyiz, sloganını doğru bulmuyorum" şeklindeki tweet'i başını ağrıtınca öyle bir kıvırdı ki, olursa o kadar olur.
Nasıl mı?



Öyle demiş ama bir soralım bakalım, neden öyle demişmiş. 'in askeri olmayı reddettiği için öyle dememiş.
Ya?
"Mustafa Kemal'in yoldaşıyız" demeyi daha uygun buluyormuş da, ondanmış.
Ötekisi militarist oluyormuş.
Bir de...
Atatürk üzerinden siyaset yapan sahte Atatürkçüler varmış. Ama kendisi gerçek Atatürkçü ve onun yoldaşıymış.
Kastettiği "sahte Atatürkçülerden" biri...
"Cemaatin tetikçiliğini yapan, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı cemaat artıklarınısavunmak, alkışlatmak CHP Genel Başkanı'nın yapacağı bir şey değildir" diyen ve CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal gibileri oluyor galiba. Neyse...

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“Mustafa Kemal’in yoldaşına bak sen!”
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