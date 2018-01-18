CHP İstanbul İl Başkanı'nın kendisini savunma tarzına bayıldım.

Gerçekten çok hoş, çok naif, çok kıvrak.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz, sloganını doğru bulmuyorum" şeklindeki tweet'i başını ağrıtınca öyle bir kıvırdı ki, olursa o kadar olur.

Nasıl mı?

Öyle demiş ama bir soralım bakalım, neden öyle demişmiş. Mustafa Kemal'in askeri olmayı reddettiği için öyle dememiş.

Ya?

"Mustafa Kemal'in yoldaşıyız" demeyi daha uygun buluyormuş da, ondanmış.

Ötekisi militarist oluyormuş.

Bir de...

Atatürk üzerinden siyaset yapan sahte Atatürkçüler varmış. Ama kendisi gerçek Atatürkçü ve onun yoldaşıymış.

Kastettiği "sahte Atatürkçülerden" biri...

"Cemaatin tetikçiliğini yapan, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı cemaat artıklarını savunmak, alkışlatmak CHP Genel Başkanı'nın yapacağı bir şey değildir" diyen ve CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Ümit Kocasakal gibileri oluyor galiba. Neyse...

***



Diyeceksiniz hadi onu kıvırdı, "soykırım" tweet'lerini nasıl kıvıracak?!

Hiç merak etmeyin, yetenekleri en çok burda tebarüz etti.

Bakınız ne dedi: "Bu konuda geçmişe dönük arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Ola ki o cümleyi ben yazmış olsam bile o siyasi partiyi değil beni bağlar..."

Nasıl?

Gülmeyin lütfen, CHP İstanbul İl Başkanı'nın geçmişe dönük çalışma yapan arkadaşlarının dikkatini dağıtmayın.

Lakin çok merak ettim...

"Mustafa Kemal'in yoldaşıyız" fikrini de bu arkadaşları mı bulmuş?

Şayet öyleyse...

Bu yetenekli arkadaşlarından birkaçını da genel başkanlarının hizmetine verse ya.

Öyle geçişe doğru çalışma yapmaları da şart değil, Kılıçdaroğlu'yla eşzamanlı ilgilenseler kâfi.

En azından...

Meclis'in önünde kendisini yakmaya kalkışan vatandaşa, git Saray'ın önünde kendini yak, deyip de hepten rezil olmazdı.

***



CHP İstanbul İl Başkanı gerçekten de zekâ küpü bir insan evladı.

O kadar ki, B planını da hazırlamış.

Geçmişe dönük çalışma yapan arkadaşları, "soykırım" tweet'lerine bir çare bulamazlarsa, bu planı devreye sokacak.

Planı şu:

"23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi?

Bilmek isteyenler için ipucu: 1915" veya

"Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Anıyoruz.. 19.15'te Taksim'de" gibi tweet'leri kendisini bağlarmış, partisini değil. (Böyle diyor.)

Peki, kendisi partisinin nesi oluyormuş?

İstanbul İl Bakanı...

Yine gülmeyin diyeceğim ama bu kadarı da vicdansızlık olur.