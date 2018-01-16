Kılıçdaroğlu ve partisi terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayı bir türlü başaramıyor.

Hele FETÖ ile hiç.

Geçenlerde, mahut örgütün karanlık bir "çalışanını" Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanlığı'na getirdikleri medyada yer almıştı.

Akıbet ne oldu, bilmiyorum.

Geçen gün de, terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan birini İstanbul İl Başkanı seçtiler.

Ne diyelim, hayırlı olsun.

Akıbet ne mi olur, onu da bilmem.

Benim bildiğim şudur: "Erdoğan nefreti" üzerinden CHP'li seçmene bu durumu da rahatlıkla "yutturacaklardır." Neleri yutturmadılar ki?!

Zaten psikolojik harp mamulü "Erdoğan nefreti" bunun için üretildi ya.

Lakin...

ABD'nin son derece modern silahlarla donattığı / eğittiği 30 bin kişilik terör ordusunu sınırlarımızda konuşlandırmasına sessiz kalmayı, hiçbir şeyle "yutturamazlar."

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