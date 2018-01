Kılıçdaroğlu ve partisi terör örgütleriyle aralarına mesafe koymayı bir türlü başaramıyor.

Hele FETÖ ile hiç.

Geçenlerde, mahut örgütün karanlık bir "çalışanını" Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanlığı'na getirdikleri medyada yer almıştı.

Akıbet ne oldu, bilmiyorum.

Geçen gün de, terör örgütlerinin propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan birini İstanbul İl Başkanı seçtiler.

Ne diyelim, hayırlı olsun.

Akıbet ne mi olur, onu da bilmem.

Benim bildiğim şudur: "Erdoğan nefreti" üzerinden CHP'li seçmene bu durumu da rahatlıkla "yutturacaklardır." Neleri yutturmadılar ki?!

Zaten psikolojik harp mamulü "Erdoğan nefreti" bunun için üretildi ya.

Lakin...

ABD'nin son derece modern silahlarla donattığı / eğittiği 30 bin kişilik terör ordusunu sınırlarımızda konuşlandırmasına sessiz kalmayı, hiçbir şeyle "yutturamazlar."

CHP'nin zevahiri kurtarmak için de olsa bu taşeron "terör ordusuna" karşı yeri göğü inletmesi gerekmez miydi?Muhalefettesin, sırtında yumurta küfesi yok, neden susuyorsun?Ya o solcu sosyalist Ataol'un..." dediği hanımefendineden susuyor?Baktım,bile susuyor?Hayır yani, Türkiye 'nin bekası mesabesindeki bir meselenin bir KHK maddesi kadar da mı önemi yok?Sınırlarımızda konuşlandırılan "" şu veya bu partiye karşı değil, topyekûn Türkiye'ye karşıdır." geldik, kumda oynamanın vakti çoktan geçti.Agâh olun.Bugünlerde doğum yıldönümü kutlanan'inradyosunda işaret ettiği yerdeyiz: "Türkiye'deki en büyük mesele; yurt meselesidir, evimizin meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir (...) Kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmaya devam etmektedir?(...) İşte bunlar vatan hainidir (...) Bunların haricinde kalan insanlar, dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar; vatanını seven insanlardır (...) Bugün yapılan terör şu veya bu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaate karşı değildir, şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör, Türk Milleti'ne karşıdır ve Türk Milleti'ni imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk Milleti yok olmaz. Binaenaleyh, her şeye rağmen, Türk Milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen, biz 2. Milli Bağımsızlık Savaşından muzaffer çıkacağız..." Muzaffer çıkmak için hep birlikte "" mevzilerine girmemiz şart.Dem bu demdir.Daha evvel söylemiştim, yineleyeyim: Öyle papyon takmakla, mini etek giymekle, rakı içmekle "Atatürkçü" olamazsın; "kurtuluş savaşının" neresindesin, onu söyle!Aynı şekilde...Öyle şalvar giymekle, sakal bırakmakla, tespih çekmekle "Müslüman" da olamazsın; "kurtuluş savaşının" neresindesin, onu söyle.Mesele...Müstevlilere ve taşeronlarına karşı vatan savunmasında yerini almaktır.Gerisi teferruattır.